Criscitiello: "Conte voleva dare uno schiaffo all'Inter andando al Milan ma Ibra voleva..."

Il Napoli di Antonio Conte con la vittoria del “Gewiss Stadium” contro l'Atalanta ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva ed è lanciato in questa lotta scudetto dove al momento l'unica avversaria che può insidiarla è l'Inter con i nerazzurri secondi a -3 con una gara da recuperare contro la Fiorentina. Intanto il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale è tornato a parlare della scelta estiva del tecnico salentino

"Al di là della retorica che i napoletani non vogliono ascoltare, Conte aveva già inserito sul Navigatore “Casa Milan”. Gli piaceva il progetto, gli piaceva stare vicino casa a Torino, voleva dare uno schiaffo all’Inter e gli piaceva la squadra con 4-5 rinforzi dei suoi. Il problema è che la chiamata di Ibra non è mai arrivata perché lo svedese voleva la copertina. Ha scelto due allenatori bravi ma non idonei. Paulo non è adatto alla serie A, Sergio è un profilo migliore soprattutto nella gestione ma prendere gli stranieri è sempre un azzardo, figuriamoci a fine dicembre".