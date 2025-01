Juventus, Moggi sbotta: "Vlahovic? Lo venderei immediatamente. Ha i piedi montati..."

Luciano Moggi ex dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus di Dusan Vlahovic:

L'ex dirigente bianconero è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione su Vlahovic:

Sull'arrivo in prestito di Kolo Muani Moggi ha cosi commentato:

“Io non ho visto i contratti che hanno firmato le due società e spero che la Juventus si sia lasciata aperta una strada per prenderlo a titolo definitivo l'anno prossimo.

Se non fosse cosi, un'operazione per 6 mesi in prestito secco io la riterrei errata. In ogni caso la società bianconera potrebbe aver preso il francese per assicurarsi l'entrata in Champions League per poi puntare l'anno prossimo su un altro profilo, avendolo però già individuato”.