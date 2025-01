Ordine Vs Biasin: “Tu dubbi solo su Sanremo”. “Tu li hai sul Foggia, ma io sull'Inter..."

Negli studi di Pressing, si parla della vittoria dell'Inter sull'Empoli e soprattutto del ritorno, in grande spolvero, di Lautaro Martinez.

Eco le parole Fabrizio Biasin riportate da fcinter1908.it:

“Come ben sai, io non ho mai avuto dubbi; anzi, ho provato a spiegare che tutti gli anni ci sono dei momenti dove magari può fare un minimo di fatica, ma poi Lautaro Martínez tutti gli anni a fine stagione ha numeri che sono uguali o superiori a quello precedente. Vedo che Franco Ordine ride ma forse lui aveva dei dubbi, io non ne avevo”.

Franco Ordine replica a Biasin:

A questo punto Fabrizio Biasin ribatte:

"Franco, tu avrai dubbi sui giocatori del Foggia ma io su quelli dell'Inter non ne ho sinceramente per quello che mi hanno dimostrato nelle ultime due stagioni.

Ci può essere anche un momento magari di stanchezza; stasera l'Inter non ha giocato la partita più bella degli ultimi due anni, però io mi fido di questo gruppo perché è un gruppo che funziona: 12 vittorie e 3 pareggi, caro Franco, 51 gol fatti sono un record, credo che sia successo solo una volta tanti anni fa.

Però è vero che c'è una competizione ad altissimo livello contro una super squadra che si chiama Napoli, che sta facendo benissimo. Secondo me, oggi possiamo un pochino voltare le carte: ci sono due squadre forse tre che combattono per lo scudetto. Chi vincerà sarà felice, chi non vincerà non sarà felice".