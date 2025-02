Kean trascina la Fiorentina: Arsenal pronto a fare follie per il centravanti, offerta monstre

La Serie A 2024-25 sta regalando grandi sorprese, e tra queste spicca il grande rendimento di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina ha finalmente trovato continuità, mettendo a segno 15 gol in campionato e mostrando un repertorio tecnico-tattico da bomber di razza: potenza fisica, senso del gol e un colpo di testa micidiale. La sua crescita ha attirato l’attenzione dell’Arsenal, che lo segue con grande interesse per rinforzare il reparto offensivo.

Kean, classe 2000, è attualmente secondo nella classifica marcatori, dietro solo a Mateo Retegui dell’Atalanta, autore di 20 reti in 23 partite. L’ex Juventus ha contribuito in modo determinante alla corsa europea della Fiorentina, che si trova al sesto posto, ma con il mirino puntato sulla zona Champions. La sua assenza nella sfida persa contro il Como ha evidenziato quanto sia fondamentale per l’attacco di Palladino.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Chi vuole Kean

Secondo indiscrezioni inglesi, l’Arsenal è pronto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro per portarlo in Premier League, dove Kean ha già avuto un’esperienza poco fortunata con l’Everton. Oltre ai Gunners, anche Tottenham e Aston Villa stanno monitorando la situazione, ma il giocatore potrebbe essere attratto dall’idea di rilanciarsi sotto la guida di Arteta.

L'esigenza dell'Arsenal

L’interesse dell’Arsenal nasce dall’esigenza di trovare un attaccante d’area, viste le difficoltà di Gabriel Jesus e Havertz a garantire un elevato numero di gol. Kean rappresenta un’opzione più abbordabile rispetto a nomi come Isak e Sesko, anche se la Fiorentina non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Con il mercato estivo all’orizzonte, la corsa all’attaccante italiano è ufficialmente aperta.

