Padovan: "Inter? Si sta rivelando presuntuosa, può regalare lo scudetto al Napoli come..."

La lotta scudetto è pronta ad entrare nel vivo con Napoli-Inter in programma il 2 marzo (data e orario ufficiale devono essere ancora comunicati dalla Lega) che potrà dirci molto sulla corsa tricolore con i nerazzurri di Simone Inzaghi che saranno impegnati anche negli ottavi di Champions League dove affronteranno il Feyenoord (andata 4-5 marzo; ritorno 11-12 marzo). Intanto il giornalista, Giancarlo Padovan, nel corso di un suo intervento a “Radio Punto Nuovo” ha parlato della corsa scudetto.

"Sono rimasto sorpreso dal crollo e dalla crisi dell’Inter. È la squadra più forte di tutti, ma il problema è che la squadra si sta rilassando e si sta rivelando presuntuosa. L’Inter può regalare uno Scudetto al Napoli come già regalato al Milan nel 2022 . C’è una crisi tecnica a centrocampo con alcuni elementi spenti. Forse questa squadra si è messa in testa di vincere la Champions, ma le serate della settimana ci dicono che il calcio italiano non è ancora pronto. Quindi calma e gesso, l’Inter farebbe bene a pensare al campionato".

“Il Napoli è un po’ appannato, ma ha il vantaggio di essere in testa nonostante le assenze. E quando Conte va in testa, difficilmente poi riesci a rimontarlo. Assenza di cambi all’Olimpico? Conte è un furbacchione, anche sul piano della comunicazione. È stato un siparietto ad hoc per far capire che questo Napoli è ancora orfano di Kvara. E dice che non ha la rosa adeguata per vincere lo Scudetto”.