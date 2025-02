Il Napoli si appresta a tornare in campo domenica alle 12:30 nella insidiosa gara contro il Como di Fabregas, reduce da un'importante e convincente vittoria sulla Fiorentina. Gli azzurri hanno due punti di vantaggio rispetto all'Inter, che dovrà però giocare domani col Genoa. E' un momento cruciale della stagione, in quanto siamo vicini allo scontro diretto proprio fra i campani e il biscione, da cui passerà la lotta scudetto. I partenopei hanno ottenuto 3 pareggi nelle ultime 3 sfide, subendo goal nel finale di partita per ben due volte e vedendo quindi sfumare due importanti vittorie.

Napoli, il rientro di Buongiorno fa felici tutti

Uno dei protagonisti della prima parte di stagione del Napoli è sicuramente Alessandro Buongiorno. Il difensore è da poco tornato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e questo non può fare altro che piacere a Conte come a tutto l'ambiente, in quanto fin da subito si è imposto come punto di riferimento nel reparto difensivo della squadra.

Il ritorno in campo del difensore centrale italiano, in chiave scudetto ma anche qualificazione Champions, sarà sicuramente un fattore importante sia per i partenopei che per gli avversari, i quali dovranno riabituarsi alla sua presenza.

Buongiorno, le parole su Conte

Buongiorno è stato intervistato a Sky Sport e ha parlato dei dettami tattici di Conte, attribuendogli poi tre aggettivi che secondo lui rispecchiano il mister azzurro

Abbiamo lavorato molto sui movimenti difensivi con mister Conte. Io prima ero abituato a giocare a uomo, mentre con Conte abbiamo ripreso anche i movimenti della linea difensiva. Noi non dobbiamo focalizzarci e restare focalizzati su un singolo sistema, dobbiamo essere pronti a cambiare in ogni momento con concetti che possono essere validi sia a 3 che a 4, sia con un pressing alto che con un atteggiamento di attesa. -Su Conte- Carismatico, ambizioso e perfezionista

