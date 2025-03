Fiorentina-Juventus, maltempo sulla Toscana: allerta rossa fino alle 14. Rischio rinvio?

La situazione del maltempo che ha colpito duramente la Toscana, in modo particolare la zona di Firenze e Pisa, sembrerebbe piano piano rientrare. Il Presidente della Regione, Giani ha sorvegliato tutta la notte la situazione.

A Firenze, l'allerta rossa è stata prorogata fino alle 14 del sabato 15 marzo e quindi potrebbe rischiare di essere rimandata di conseguenza anche il match Fiorentina-Juventus.

Fiorentina-Juventus, il Sindaco valuta il rinvio

La partita tra Fiorentina e Juventus, prevista per domenica alle 18, rimane a rischio per un discorso di sicurezza ma si va verso un miglioramento che dovrebbe portare allo svolgimento del match.

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha dichiarato che la situazione sarà valutata momento per momento, in attesa del prossimo aggiornamento sulle condizioni meteo. Rimane la preoccupazione, perché il maltempo ha già causato danni significativi nella regione e la sicurezza pubblica è l'esigenza principale.

Pisa-Mantova sarà probabilmente rinviata a domenica pomeriggio

Il sindaco di Pisa, Michele Monti, ha confermato che il fiume Arno è ancora sotto sorveglianza speciale e che l'allerta di codice rosso è stata mantenuta a causa del superamento del secondo livello di guardia. Questa situazione impedisce lo svolgimento di eventi pubblici, come la partita di Serie B tra Pisa e Mantova prevista per oggi.

Tuttavia, si sta lavorando per spostare la partita a domenica pomeriggio, con il consenso della Lega B e delle squadre coinvolte. La situazione è delicata e richiede pazienza, mentre gli organi competenti saranno pronti a comunicare eventuali aggiornamenti non appena disponibili. La partita è molto attesa, con oltre 8000 biglietti venduti e 409 tifosi di Mantova in arrivo.

