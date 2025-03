Juventus, Della Valle svela: "Giuntoli ha parlato con Osimhen e ha già incassato il primo si"

In attesa del match tra la Fiorentina e la Juventus, si pensa già al mercato estivo e la giornalista Della Valle fa il punto della situazione su Osimhen che avrebbe giù avuto contatti con Cristiano Giuntoli.

Secondo Fabiana Della Valle tramite il suo canale YouTube, la Juventus ha già ottenuto un primo consenso da parte del giocatore, grazie ai dialoghi fra Cristiano Giuntoli e Osimhen, nonché con il suo agente sportivo. Questo interesse potrebbe essere importante per rinforzare il settore avanzato dei bianconeri, specialmente se Dusan Vlahovic dovesse lasciare la squadra. La giornalista ha dichiarato:

La giornalista sportiva sul tema Juventus ha parlato anche del futuro professionale di Dusan Vlahovic aggiungendo:

"Giuntoli ha parlato sia con Victor Osimhen sia con il suo agente sportivo e sa che il giocatore è interessato a un trasferimento a Torino. Per Vlahovic siamo a marzo, non c'è stato ancora e non ci sarà neanche durante la sosta l'incontro famoso con il procuratore per parlare del rinnovo di contratto del serbo".