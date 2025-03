Anticipazioni Pechino Express 2025: ecco cosa succede nella terza puntata 20 marzo

‘Viaggiatori zaini in spalla, si parte’. Prosegue il viaggio Pechino Express“Fino al tetto del Mondo” condotto da Costantino della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. Ancora tutti in gara le coppie dei viaggiatori. Appuntamento tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Pechino Express seconda puntata ecco chi sono gli eliminati

I Medagliati, la coppia di sportivi Yuri Chechi e Antonio Rossi, sono arrivati per primi al libro rosso intermedio nel villaggio di San Rafael e per questo hanno conquistato l'immunità potendo fare snorkeling invece di proseguire la gara.

La seconda puntata ha visto i concorrenti percorrere 180 km nelle Filippine da San Vincent a Sabang, con tappa intermedia a San Rafael (vinta dai Medagliati). Questa è stata la classifica della puntata con l'ordine di arrivo al libro rosso:

Estetici - Giulio Berruti e Nicolò Maltese Primi Ballerini - Virna Toppi e Nicola Del Freo Magici - Jey e Checco Lillo Complici - Dolcenera e Gigi Campanile Cineasti - Nathalie Guetta e Vito Bucci Le sorelle - Samanta e Debora Togni Spettacolari - Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba Atlatniche - Ivana Mrazova e Giale De Donà

La seconda puntata di Pechino Express ha visto i concorrenti partire a San Vicente nell'isola di Palawan e avevano come obiettivo il libro rosso a San Rafael. La prima sfida è stata sulla spiaggia di San Vicente dove hanno dovuto creare una pista per biglie lunga 100 metri usando come unità di misura una corda ricevuta da Costantino della Gherardesca. Naturalmente uno dei due concorrenti doveva trascinare l'altro per scavare il solco, poi dopo le verifiche di Fru hanno giocato una partita a biglie.

Durante la gara gli Estetici hanno dovuto affrontare una crisi fibromialgica di Giulio Berruti che ha spiegato come i muscoli gli si irrigidiscono quando si trova in una situazione di forte stress. I magici, invece, per ottenere un passaggio hanno sfruttato Nathalie Guetta dicendo che rae la loro nonna che faticava a camminare.

La seconda sfida ha visto Costantino della Gherardesca omaggiare Raffaella Carrà con un barattolo pieno di anacardi. I concorrenti dovevano indovinare il numero esatto che era 4125. Medagliati e Cineasti si sono avvicinati di più e hanno dovuto pulire solo 10 anacardi, le altre coppie 30.

La prova successiva aveva al centro il basket, lo sport più popolare delle Filippine. I concorrenti hanno dovuto imparare alcune parole in filippino e dopo aver ricordato almeno 3 parole in modo corretto, sono passati a giocare una partita di basket dovendo fare almeno 3 canestri. I Medagliati sono i primi ad arrivare a San Rafael che ottengono l'accesso alla puntata successiva.

Mentre le Atlantiche devono occuparsi di un trasloco e vengono quindi rallentate, gli altri hanno raggiunto Fru facendo snorkeling in cerca di un indizio. I Complici hanno sfidato e infastidito i Primi Ballerini sul sup con cui dovevano raggiungere Fru; ma hanno rallentato anche i Magici non offrendo loro un passaggio pur trovandosi in un pulmino praticamente vuoto. Alla fine la coppia vincitrice è stata quella degli Estetici e i Complici sono anche arrivati dietro Magici e Primi Ballerini.

Eliminati della gara gli Spettacolari.

Anticipazioni Pechino Express, ecco cosa accadrà nella terza puntata di giovedì 20 marzo

In attesa di scoprire le nuove avventure delle 7 coppie rimaste in gara.

