In casa Napoli è tempo di valutazioni: il mercato per la prossima stagione dovrà garantire tante scelte e possibilità a Conte, visto che sicuramente i partenopei dovranno fronteggiare tre competizioni, tra cui la Champions League. L'obiettivo del mister è ovviamente quello di essere competititivo su tutti i fronti, e per fare ciò è fondamentale avere una rosa ampia e soprattutto forte.

Al Napoli servono quindi dei rinforzi in vari ruoli, anche in attacco. Lukaku non garantisce più tante reti, per questo gli azzurri cercano un nuovo bomber. Matteo Moretto ha spiegato i piani del Napoli in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Napoli, mercato stellare da almeno 7 acquisti

Moretto ha svelato tutti i possibili acquisti che farà il Napoli durante la prossima sessione di mercato:

Il club partenopeo è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è il centrocampo: il Napoli punta a ingaggiare due centrocampisti di qualità, capaci di dare maggiore solidità e dinamismo alla squadra. Ma non finisce qui. Anche il reparto offensivo è sotto osservazione: il Napoli vuole intervenire sugli esterni, sia a sinistra che a destra, e sta valutando possibili innesti anche al centro dell’attacco.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Napoli, Lucca è il nome per l'attacco

Tra i nomi caldi per il ruolo di punta c’è quello di Lorenzo Lucca. Non è una novità: il centravanti dell’Udinese è uno dei profili che piacciono molto al direttore sportivo Giovanni Manna e ad Antonio Conte. Lucca sta vivendo un’ottima stagione e continua ad attirare l’interesse non solo del Napoli, ma anche di altre big italiane, tra cui il Milan.