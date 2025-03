In casa Juventus cominciano le prime discussioni sull'imminente sessione di mercato. Il futuro di Thiago Motta e di tanti calciatori dipende ancora da come si concluderà la stagione in corso.

Il quarto posto, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, può essere determinante per la permanenza del mister. Anche uno dei pochi giocatori che hanno fatto la differenza quest'anno rischia di saltare, ecco di chi si tratta.

Juve, Conceicao rischia l'addio: saluti a fine stagione?

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, ha svelato il possibile futuro di Conceicao in un video sul canale Yotube di Fabrizio Romano, queste le sue parole:

Parliamo del futuro di Francisco Conceição alla Juventus. Negli ultimi mesi si era dato quasi per certo che l’esterno portoghese sarebbe rimasto in bianconero. Tuttavia, oggi posso dirvi che la sua permanenza non è garantita al 100%. Nei mesi scorsi ci sono stati dialoghi positivi tra la Juventus e Jorge Mendes, agente di Conceição. La Juve aveva manifestato la volontà di continuare con il giocatore anche nella prossima stagione. Tuttavia, attualmente la situazione è in stand-by: le parti si aggiorneranno a fine stagione.

Francisco Conceicao (ph. Image Sport)

Juve-Conceicao, da cosa dipende la permanenza?

Ci sono diversi fattori che influenzano il futuro di Francisco: Il futuro di Thiago Motta: Non è sicuro che Motta rimanga alla Juventus. È probabile che a fine stagione saluti, sia per motivi legati ai risultati, sia per rapporti interni ormai logorati. Chiaramente, anche la scelta dell'allenatore inciderà sulle decisioni riguardanti Conceição. Il quarto posto in campionato: La qualificazione alla Champions League è fondamentale. Da essa dipendono il budget e le strategie future della società. Tenere Francisco Conceição significherebbe versare circa 30 milioni di euro al Porto. Non è ancora chiaro se la Juventus deciderà di fare questo investimento e se il giocatore vorrà proseguire in bianconero. In sintesi: il futuro di Francisco Conceição verrà deciso solo a fine stagione. Ad oggi, non è certo che resti alla Juventus nei prossimi anni.