La Nazionale azzurra ha giocato la pima gara dei quarti di finale di Nations League al San Siro di Milano contro la Germania. L'esito della partita, per gli uomini di Spalletti, non è stato positivo, dal momento che gli ospiti hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato Tonali e concluso con un punteggio di 2-1 al triplice fischio. L'Italia dovrà quindi vincere con 2 o più goal di scarto il match di ritorno, che si giocherà a Dortmund, se vorranno eliminare i tedeschi.

Italia, il resoconto infortuni

L'Italia non dovrà solo fare i conti con la partita di ritorno con la Germania, ma si ritrova anche a dover fare i conti con gli infortuni. Risale infatti alle ultime ore la notizia dello stop di Cambiaso, che sarà dunque indisponibile per la gara di Dortmund. Arrivano invece buone notizie sul fronte Zaccagni, il quale oggi ha svolto l'intera sessione di lavoro ed è quindi considerabile disponibile per il match in Germania. Attualmente il calciatore della Lazio è in ballottaggio con Udogie, ma si potrebbe candidare per una maglia da titolare proprio in vista della sfida decisiva con i tedeschi.

FIGC, il comunicato su Cambiaso

Di seguito il comunicato con cui la FIGC informa che il giocatore della Juventus sarà indisponibile per la prossima partita

Il difensore della Juventus - informa la Figc - arrivato domenica scorsa nel ritiro azzurro di Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze, non ha recuperato completamente e proseguirà, quindi, le cure del caso presso il club di appartenenza

Cambiaso Juventus

Leggi anche: Mercato Napoli, occhi su Lucca come nuovo attaccante