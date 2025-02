Inter-Fiorentina, Alvino: "Neanche un po' di vergogna? Il fuoriclasse sarà l'arbitro o..."

La 24^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il “monday night Inter-Fiorentina, match giocato ieri sera a ”San Siro", e che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi vincere 2-1 sui viola portandosi ad un solo punto dal Napoli, fermato domenica sera al “Maradona” dall'Udinese. Il match di “San Siro”, però, è stato caratterizzato dalle polemiche in particolare per il primo gol dei nerazzurri, nato sugli sviluppi di calcio d'angolo che non c'era con il pallone che era già uscito. Il giornalista di fede napoletana, Carlo Alvino, sui social ha polemizzato sull'episodio.

Bastoni

Inter-Fiorentina, Alvino polemico sui social

"Neanche un po’ di vergogna? Chiedo per un amico… Suvvia … stavolta sono curioso … sarà ancora il calendario il fuoriclasse o … l’arbitro?"

Neanche un po’ di vergogna? Chiedo per un amico… Suvvia … stavolta sono curioso … sarà ancora il calendario il fuoriclasse o … l’arbitro? February 10, 2025

Inter-Fiorentina, il tabellino del match

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (20' s.t Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (1' s.t Zielinski), Mkhitaryan (20' s.t Frattesi), Carlos Augusto; Lautaro, Thuram (28' p.t Arnautovic, 32' s.t Taremi). All: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora (35' s.t Gudmundsson), Richardson (17' s.t Cataldi); Moreno (22' s.t Fagioli), Beltran (22' s.t Zaniolo), Parisi (17' s.t Folorunsho); Kean. All: Palladino

Arbitro: La Penna

Marcatori: 28' p.t aut. Pongracic (I), 44' p.t rig. Mandragora (F), 7' s.t Arnautovic (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Richardson (F), Parisi (F), Calhanoglu (I), Kean (F), Zalewski (I), Barella (I)