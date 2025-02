Inter-Fiorentina, Oppini: "Chiudiamo tutto! Poi rompono i co****** per il mani di Gatti"

Le polemiche relative a Inter-Fiorentina non si sono ancora placate, in particolar modo è finito sotto la lente d'ingrandimento la rete del primo vantaggio dei nerazzurri, viziato da un calcio d'angolo che non doveva essere assegnato dall'arbitro La Penna in quanto il pallone calciato in scivolata da Bastoni era ampiamente fuori. L' opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini, sui social ha commentato questo episodio andando su tutte le furie.

Federico La Penna (ph. Image Sport)

Inter-Fiorentina, Oppini polemico

“Poi rompono i coglioni per il mani di Gatti. Chiudiamo tutto.”

Poi rompono i coglioni per il mani di Gatti. Chiudiamo tutto. #interfiorentina pic.twitter.com/1x6Ol99f1T February 10, 2025

Inter-Fiorentina, Oppini: “Partita falsata”

Weekend disastroso in tutti i sensi e su tutti i campi per il VAR e arbitri annessi. Il tutto si chiude con una delle partite che potrebbe decidere il campionato totalmente “FALSATA”.

Weekend disastroso in tutti i sensi e su tutti i campi per il VAR e arbitri annessi. Il tutto si chiude con una delle partite che potrebbe decidere il campionato totalmente “FALSATA”. — Francesco Maria Oppini (@Fraoppini82) February 10, 2025

LEGGI ANCHE: Inter-Fiorentina, Alvino: "Neanche un po' di vergogna? Il fuoriclasse sarà l'arbitro o..."

Inter-Fiorentina, le parole di Inzaghi