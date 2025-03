La stagione per il Milan non sta andando come previsto: nono posto e rischio concreto di non disputare alcuna coppa europea il prossimo anno. In aiuto potrebbe però venire il mercato. A questo proposito è opportuno riportare alcuni aggiornamenti.

Il Milan sfida la Juventus per un talento: i dettagli

Tra i reparti più claudicanti in casa Milan vi è sicuramente la difesa, reparto spesso in affanno sia con Fonseca che con il suo successore Conceição. Questo testimonia che ci sia alla base anche un problema generale di fondo, tuttavia i rossoneri vogliono rimpolpare il reparto. Per questo il nome forte è Diego Coppola, difensore centrale classe 2003 dell'Hellas Verona, lo segnala Sportitalia. I meneghini si legge quindi, sono pronti a lanciare la sfida alla Juventus. Al club bianconero piace molto il difensore, ma ora dovrà vedersela anche con il Milan, il quale monitora il giocatore

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

La valutazione dell'Hellas Verona

Gli scaligeri si apprende valutano attualmente il giocatore all'incirca 10 milioni di euro. Il classe 2003 è ormai un titolare fisso di Zanetti ed è nel giro dell'under 21 della Nazionale, con la quale ha già fatto registrare sette presenze. In Serie A invece, nella stagione corrente, ha disputato 24 partite condite anche con una rete.

