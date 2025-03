L'Inter continua la sua ricerca di giovani talenti e nel mirino sarebbe finito Santiago Castro. Già a gennaio i nerazzurri avevano provato a ingaggiarlo, ma il Bologna ha resistito all'assalto.

Il tentativo a gennaio dell'Inter

L’Inter si prepara alla sessione estiva di calciomercato con un obiettivo chiaro: ringiovanire la rosa nel rispetto delle linee guida imposte dal fondo Oaktree. Tra i tanti nomi accostati al club nerazzurro, uno dei più chiacchierati è quello di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 in forza al Bologna. Il giovane talento sta impressionando con i rossoblù, attirando l’attenzione di diversi club italiani e stranieri.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’Inter aveva già tentato un affondo concreto per Castro nel mercato invernale. A gennaio, il club milanese avrebbe offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani, ma il Bologna ha respinto l’offerta, deciso a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione.

Santiago Castro (ph. Image Sport)

La volontà nerazzurra

La volontà dell’Inter di puntare su Castro si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento, volto a costruire una squadra competitiva per il futuro. Il talento argentino, dotato di grande tecnica e fiuto del gol, rappresenterebbe un innesto ideale per la squadra di Simone Inzaghi, che potrebbe sfruttare la sua crescita nel campionato italiano.

Il Bologna, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente il suo gioiello e la concorrenza per l’attaccante è alta. Con diversi top club europei interessati, la trattativa si preannuncia complessa, ma l’Inter potrebbe tornare alla carica in estate con una nuova offerta per convincere i felsinei.

I 2 nomi sul tavolo

Inter che sembra pronta a tutto per cercare di portare Santiago Castro a Milano regalandolo a Simone Inzaghi. La valutazione del Bologna si aggira sui 35-40 milioni di euro ma sono due i nomi sul tavolo per abbassare l'esborso economico. Uno è sempre Kristjan Asllani, valutato 15 milioni di euro, mentre l'altro è Valentìn Carboni, valutato sui 20 milioni di euro. Ovviamente uno solo di questi verrebbe proposto ai rossoblu, in base alle preferenze del club felsineo.

Ravezzani attacca Lautaro sul caso bestemmia