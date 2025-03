Nella notte da incubo contro l'Empoli in Coppa Italia, era stato ancora una volta la luce della Juventus, come è già successo nella maggior parte delle partite quest'anno. Si è ripetuto anche questo weekend, aprendo le danze contro un coriaceo Verona e rilanciando i bianconeri a -6 dall'Inter prima, un risultato utopico qualche settimana fa.

Una delle note più liete in casa Juve è senza dubbio Khéphren Thuram, arrivato in estate dal Nizza per 20.60 milioni di euro e sempre più leader di questa squadra. Thiago Motta ha captato da subito le innate qualità del centrocampista transalpino e lo sta senza dubbio esaltando: lo dicono i numeri, ma non solo.

Thuram uomo cardine di questa Juventus

Inutile girarci intorno: la ruleta con cui ha eluso la marcatura del difensore dell'Empoli è stata un inno al calcio, una poesia in movimento che ha fatto ricordare le gesta di Zinedine Zidane; una giocata sublime, che in quel momento aveva restituito anche nuova linfa agli uomini di Thiago Motta.

Kenan Yildiz, Federico Gatti e Khephren Thuram (ph. Image Sport)

Il classe 2001 sta ampiamente dimostrando di essere un centrocampista totale in grado di abbinare quantità e qualità a cui ha aggiunto anche una discreta rilevanza negli ultimi metri. Tanto che mai aveva fatto registrare questi numeri in carriera e parte del merito va attribuita anche a Thiago Motta. Infatti grazie al gol contro il Verona Thuram ha stabilito un importante record.

Thuram da record: mai aveva fatto così bene in carriera

Infatti il centrocampista classe 2001 ha stabilito il suo record di partecipazioni attive in una stagione nei top cinque campionati europei: sette (tre gol, quattro assist). Era arrivato a sei con il Nizza nel 2021-2022 e nel 2022-2023.

LEGGI ANCHE: Serie A, è corsa a 4 per lo scudetto: ecco il calendario completo