L'Inter è la prima finalista della Supercoppa italiana 2025. Questa sera, i neroazzurri si godranno la seconda semifinale in attesa di sapere chi sarà l'altra pretendente al titolo. Ma, nonostante la grande soddisfazione per la vittoria, Simone Inzaghi non può ignorare l'acciacco fisico di un cardine della squadra come Marcus Thuram. In un momento estremamente difficile per Lautaro, decisamente deludente anche ieri, perdere il francese per la finale potrebbe rappresentare un grattacapo non da poco per la compagine interista.

Inter, Thuram sostituito all'intervallo: le condizioni

E' durata appena 45 minuti la partita di Marcus Thuram nella semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta. Il cambio però, come prevedibile, non è stato frutto di una scelta tecnica, bensì di un problema fisico. Il francese ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore della coscia sinistra e Inzaghi lo ha tolto immediatamente per non correre ulteriori rischi. Al suo posto è entrato Taremi, che però non ha sin qui dato nemmeno lontanamente quello che Marotta e tutta l'Inter si sarebbero aspettati. Viste le difficoltà del capitano Lautaro Martinez, l'allenatore neroazzurro si aggrapperà a tutte le buone sorti possibili nella speranza di avere il capocannoniere del campionato per la finale di lunedì.

Mehdi Taremi, subentrato ieri al posto di Thuram (ph. Image Sport)

Stop Thuram: recupera per la finale?

La giornata di oggi darà probabilmente ulteriori risposte sulla possibile presenza di Thuram in occasione della finale. Al momento la sua partecipazione sembra quantomeno in bilico. Se da un lato l'infortunio non sembra grave, dall'altra i pochi giorni rimanenti (4) e una seconda parte di stagione fitta di impegni non possono non incidere. Difficile dunque vederlo partire dal primo minuto, più ipotizzabile un impiego a partita in corso in caso di bisogno.

