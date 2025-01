L'Inter è la prima finalista della Supercoppa italiana 2025. La squadra di Simone Inzaghi ha meritato la vittoria contro un'Atalanta più spenta del solito e meno arrembante di tante altre volte. Ma, nonostante questo, le polemiche non sono mancate per il gol del vantaggio di Dumfries, che ha lasciato qualche dubbio. Nel post gara proprio di questo si è lamentato a gran voce Gasperini, ricevendo diverse critiche dall'opinione pubblica. Fra queste, risuona quella di Fabrizio Biasin.

Supercoppa: primo gol di Dumfries da annullare?

Non sono mancate le proteste dell'Atalanta e di Gasperini in seguito alla rete di Dumfries con cui l'Inter ha sbloccato l'incontro sul nascere del secondo tempo. Ma andiamo per ordine. L'errore principale di Chiffi è quello di assegnare un calcio d'angolo che non c'era, ma qui il Var nulla può fare. Il gol è poi viziato da un contatto fra l'olandese neroazzurro e Scalvini e un fuorigioco di De Vrij. Nel secondo caso, la posizione del difensore non disturba Carnesecchi e dunque l'offside non è attivo. Il contatto con il giovane difensore della Dea invece c'è, ma rientra in quei casi di non intervento della sala Var, che lascia la decisione di campo all'arbitro.

Dumfries, autore di una doppietta ieri (ph. Image Sport)

Fabrizio Biasin attacca Gasperini

Nella conferenza stampa post partita, Gasperini non ha nascosto la sua rabbia per le scelte in occasione del primo gol dell'Inter. Fabrizio Biasin non ha perso l'occasione per pungerlo e accusarlo di “non saper perdere”. Ecco il tweet del giornalista:

Gasperini ha imparato a vincere, prima o poi imparerà anche a perdere.

