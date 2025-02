Pavan: "Rigore Como? Siamo nel ridicolo, chi dice che c'era è fazioso. Giusto quello dato.."

Como-Juventus, match giocato ieri sera allo stadio “Sinigaglia”, ha aperto la 24^ giornata del campionato di Serie A con i bianconeri che si sono imposti per 1-2 sui lariani grazie alla doppietta decisiva di Kolo Muani (il secondo gol su calcio di rigore), mentre per il Como rete di Diao. Il match, però, non è terminato senza polemiche con i padroni di casa che hanno reclamato per un calcio di rigore per un presunto tocco di mani di Gatti in area di rigore. Su questo episodio dalle pagine di “Tutto Juve” si è espresso il giornalista e tifoso bianconero, Massimo Pavan.

Randal Kolo Muani

Como-Juventus, Pavan tuona

“La Juventus non ha giocato bene e ha preso sedici tiri, bisogna fare meglio, questa volta è andata bene, poteva finire pari e sarebbe stato il risultato giusto, ma visto il passato sono tre punti che riequilibrano altre gare. Rigore per la Juve giusto, il fallo di mani giudicato come altri casi in stagione".

Como-Juventus, il tabellino del match

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle (28' s.t Van Der Brempt, 34' s.t Jack); Perrone, Da Cunha (35' s.t Engelhardt); Strefezza, Paz, Diao (28' s.t Douvikas); Cutrone (19' s.t Ikoné). A disp.: Vigorito, Reina, Iovine, Branouder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. All.: Fabregas

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona (1' s.t Kelly); Locatelli (16' s.t Thuram), Koopmeiners (16' s.t Douglas Luiz); Nico Gonzalez (36' s.t Conceiçao), McKennie, Yildiz (22' s.t Mbangula); Kolo Muani. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto, Vlahovic, Adzic, Rouhi. All.: Thiago Motta