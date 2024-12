Ormai è sotto gli occhi di tutti che la Juventus di Thiago Motta abbia un problema evidentissimo a trovare la vittoria nel corso delle ultime settimane. La recente emergenza rappresentata dagli infortuni, la mancanza di opportune riserve per quella che è la filosofia di gioco proposta dal neo-allenatore dei bianconeri e la generale sterilità dell'attacco rappresentano dei vistosi campanelli d'allarme al giorno d'oggi.



Segnali che sicuramente non rassicurano nemmeno la dirigenza stessa della Juventus, che si ritrova ad aver fatto degli investimenti importanti in sede di calciomercato che ad oggi non sono riusciti minimamente a pagare i dividendi per quella che sarebbe dovuta la stagione del rilancio ai vertici della Serie A.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Quanti errori contro il Lecce, ormai si fatica a vincere

Uno degli aspetti più cruciali evidenziati per quanto concerne i problemi della squadra di Thiago Motta riguarda certamente la difficoltà della Juventus di riuscire a trovare la via del gol.



Il recente infortunio di Dusan Vlahovic ha certamente costretto i bianconeri ai ripari e a fare di necessità virtù con un giocatore, Timothy Weah, che è tutt'altro che adatto a ricoprire il ruolo di centravanti, ma questo dettaglio non basta da solo per riuscire a giustificare le difficoltà realizzative e soprattutto di manovra contro squadre tutt'altro che straordinarie come il Lecce di Marco Giampaolo.



Un altro aspetto da evidenziare riguarda certamente la difficoltà di trasformismo tattico da parte di una squadra propositiva che però ha spesso mostrato delle difficoltà non di poco conto quando si trattava di avere un atteggiamento più conservativo nei minuti finali.



L'episodio di Andrea Cambiaso che tenta un affondo solitario totalmente fuori luogo al cospetto della pressione del Lecce è soltanto uno dei motivi per cui questa squadra fa ancora una fatica enorme a trovare la via della vittoria, soffrendo ancora di quei maledetti pareggi che le impediscono di spiccare il volo.



Alla luce di tutto ciò, e se fosse il progetto “giovani” a non essere perseguibile nella sua totalità per quella che è l'ambizione della Juventus odierna?

Cambiaso Juventus

La Juventus deve cambiare rotta, anche a costo di sacrificare qualche giovane

Di sicuro risulta prematuro privarsi di quei giocatori che si sono dimostrati all'altezza, come per esempio Andrea Cambiaso che, al netto dell'episodio infelice di domenica sera, si sta confermando come uno dei migliori terzini della Serie A e non solo.



Ma d'altra parte la Juventus si ritrova ad avere delle necessità evidentissime in sede di calciomercato, ritrovandosi a fare i conti con la nuda e cruda realtà di una rosa in evidentissima difficoltà a seguito dei ripetuti infortuni che stanno flagellando questa formazione da qualche mese a questa parte.



Uno dei maggiori indiziati a partire, secondo quanto ricostruito da Sky Sport nelle ultime ore, sembrerebbe essere Nicolò Fagioli, che sta avendo un minutaggio sempre più ridotto e che di questi tempi sembra sempre più distante dalla sintonia assoluta con il progetto tecnico di Thiago Motta.



E chissà se il classe 2001 sarà soltanto l'unico della lista dei giovani sacrificati nel nome dei rinforzi tanto richiesti, oppure se altri come lui saranno aggiunti ai ceduti durante il mercato invernale.

Thiago Motta (ph. Image Sport)