Non poteva passare inosservato il botta-risposta a distanza di Antonio Conte e Beppe Marotta. Durante il Gran Galà del calcio, in cui i neroazzurri hanno fatto incesto di premi come squadra e come singoli, il DS interista aveva indicato il Napoli come favorita per lo scudetto. L'allenatore degli azzurri non ha gradito però queste parole e aveva prontamente controbattuto nella giornata di ieri. Oggi, intervenuto a Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla questione.

Frecciate a distanza fra Marotta e Conte: le loro parole

Beppe Marotta ha voluto forse mettere ulteriore pressione sul Napoli, allontanando invece i riflettori dalla sua Inter. L'ex dirigente della Juventus infatti aveva affermato:

Credo che il Napoli sia favorito alla vittoria per merito; è normale che stiano facendo bene: hanno un allenatore vincente e una squadra forte, penso possano arrivare fino in fondo lottando per il titolo.

Le dichiarazioni non sono andate a genio, per usare un eufemismo, ad Antonio Conte. Il tecnico, in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia con la Lazio, ha prontamente rispedito così:

l direttore può dire quello che vuole. Lo conosco e non penso che sarebbe contento se l’Inter non dovesse vincere lo scudetto. L’Inter ha due squadre e tre quarti, stiamo parlando del nulla cosmico. Si stanno concentrando tanto su di noi e magari non vedono altro. Queste parole se le porta via il vento. Penso che ognuno di noi sa bene quali obiettivi siano stati raggiunti oppure no, al di là delle dichiarazioni.

Inter e Napoli si stuzzicano a distanza: Sabatini avverte

Mentre Inter e Napoli si lanciano frecciate a distanza, l'Atalanta viene quasi esclusa dai discorsi per la lotta scudetto. Sandro Sabatini però, ha voluto commentare la situazione e lanciare un avvertimento ai due club:

Conte e Marotta? Il Napoli ha le carte in regola per vincere il campionato, Marotta dice che il Napoli è favorito. Conte invece lo smentisce. Si offendono Napoli e Inter, Conte e Marotta, se dico la mia, perché entrambe le società fanno polemica e dimenticano l’Atalanta. Nessuno nomina la squadra di Gasperini, io consiglio di stare estremamente attenti.

