La Roma sta vivendo un ottimo periodo di forma in campionato, e lo dimostra l'ultima vittoria casalinga con il Cagliari per 1-0, la quinta consecutiva nelle ultime 5 gare. La squadra di Ranieri è stata eliminata dall'Europa League ma sta dimostrando di essere una squadra in salute, che può ancora dare fastidio alle rivali in ottica Champions. Durante la partita è arrivata però una notizia spiacevole per tutto l'ambiente, ovvero l'uscita dal campo di Dybala.

Roma, le condizioni di Dybala

Il calciatore argentino, nel 2025, ha saltato solamente le partite contro Parma ed Empoli. Gli esami susseguitisi al nuovo infortunio hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra, che dovrebbe tenere l'argentino fuori per almeno un mese, portandolo quindi a saltare il derby con la Lazio. Per ora la Roma vuole adottare la via della prudenza piuttosto che anticipare il rientro de ‘la gioia’ e rischiare una ricaduta che possa poi rovinare il finale di stagione.

Dybala Roma

Infortunio Dybala, che guaio

Lo stop di Dybala arriva in un momento cruciale della stagione dei giallorossi, che sono adesso appena a due punti di distanza con la Lazio, con cui dovrà giocare il derby il 13 aprile, con la speranza di poter avere il suo gioiello a disposizione. La gara con i biancocelesti non è però l'unica a rischio, in quanto è già certo che il numero 21 della squadra di Ranieri salterà la sfide con il Lecce e probabilmente anche quella con la Juventus. Forzare un rientro anticipato potrebbe rivelarsi una mossa poco astuta considerando che i capitolini dopo il derby dovranno ancora giocare con altre squadre di alta classifica, fra cui Inter, Atalanta e Fiorentina.

