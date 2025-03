Capitolo calciomercato Juventus. Come riportato dai colleghi d'oltremanica del The Sun, potrebbe presto prendere quota uno scambio che avrebbe dell'incredibile tra Juventus ed Arsenal, ma andiamo per gradi.

I bianconeri hanno al momento in casa la grana Dusan Vlahovic, mentre dalle parti del nord di Londra c'è un problema che tiene banco da tempo: i vari Lacazette e soprattutto Aubameyang non sono stati mai del tutto sostituiti.

Calciomercato Juventus, scambio in vista con l'Arsenal. Dusan Vlahovic a Londra, mentre a Torino arriverebbe…

E' proprio qui dunque che le esigenze della Juventus potrebbero collimare con quelle dell'Arsenal, imbastendo uno scambio che potrebbe veramente accontentare tutti.

I gunners hanno infatti un calciatore che potrebbe non solo fare al caso della Vecchia Signora, ma del quale Cristiano Giuntoli è letterlamente innamorato. Stiamo parlando di Gabriel Jesus, attualmente fermo ai box per infortunio ma che potrebbe tornare disponibile entro fine stagione. Un possibile scambio dal quale ci guadagnerebbero entrambe le parti in causa, per svariati motivi che analizzeremo di seguito.

Gabriel Jesus

Scambio Vlahovic - Gabriel Jesus: ecco perché sarebbe un affare per entrambi i club

Per quanto riguarda il calciomercato della Juventus sarebbe un vero e proprio affare sotto vari punti di vista. Dalle parti della Continassa temono che con il centravanti serbo si ripeta un caso Chiesa, con Dusan Vlahovic che ha un contratto in scadenza nel 2026 e non ha alcuna intenzione di rinnovare al ribasso: o si rinnova quanto meno alle stesse cifre, o si va a scadenza

Sarebbe un vero e proprio suicidio economico dunque perdere gratis un calciatore pagato 81 milioni di euro 3 anni fa. Con questo scambio i bianconeri risolverebbero questa annosa questione ed avrebbero con Gabriel Jesus in cambio un calciatore nello stesso ruolo ma con caratteristiche diverse e di caratura internazionale. Dal canto suo la dirigenza dell'Arsenal risolverebbe finalmente la questione centravanti che tiene banco da troppi anni.

