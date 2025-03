Coreografia al Franchi, tifosi Fiorentina vs Juventus: "Invocano la FIGC? Loro con Moggi..."

Ieri allo stadio Artemio Franchi si è disputata una gara molto sentita: Fiorentina -Juventus. Il match si è concluso per 3-0.

Ma tra le tante cose che hanno infastidito i tifosi della Vecchia Signora, è stata la coreografia che i tifosi viola hanno fatto sulle note della canzone “Oh Fiorentina”.

Al termine della gara i tifosi della Juventus hanno iniziato a commentare sui social invitato anche la FIGC a multare la curva.

AI commenti degli juventini hanno risposto alcuni tifosi gigliati.

Dopo la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Atalanta, per la Juventus arriva un altro pesante ko. Al Franchi la Fiorentina vince con un netto 3-0. Nel primo tempo uno-due dei viola in 3 minuti: prima Gosens, poi Mandragora. La Juventus prova a reagire a inizio ripresa, ma la Fiorentina la chiude con il destro all'angolino di Gudmundsson. Bianconeri che perdono anche il quarto posto in classifica, superati dal Bologna.

La coreografia al Franchi della Fiesole: Juve m***a fa infuriare i bianconeri

Ecco alcuni commenti dai social dei tifosi juventini, ve ne citiamo alcuni:

Io avrei scritto: GRAZIE JUVE. Dopo averci preso Melo, Bernardeschi, Chiesa , Vlahovic e Gonzales, ci ha "regalato" Kean e Fagioli.

La loro storia è questa..vincere con la Juventus....fare coreografie vergognose.....e basta sono felici così!!

E la FIGC dove sta... Come può permettere sto scempio...mah..

I tifosi della Fiorentina non si sono fatti trovare di certo impreparati e hanno cosi replicato:

Alcuni rubentini invocano l intervento della figc. Incredibile . Loro che con Moggi ,Giraudo,Bettega e la complicità dei vertici lega e can hanno fatto ciò che sappiamo ,vorrebbero per questa coreografia una punizione a noi viola. AIUTOOOOOOOO!!!!!!!

D’altronde è quello che pensa mezza Italia





