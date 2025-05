Conte vuole Frattesi al Napoli: l'offerta non convince l'Inter

Davide Frattesi continua a occupare un posto centrale nei desideri di Antonio Conte per il suo futuro Napoli. Nonostante il recente pareggio interno contro il Genoa abbia rallentato la corsa in campionato, le ambizioni del tecnico salentino restano elevate. In vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di costruire una squadra capace di tornare ai vertici in Italia e di recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.

L'offerta del Napoli all'Inter

In questo scenario, il centrocampista dell’Inter è visto da Conte come il tassello ideale per rafforzare la mediana partenopea. Frattesi, con la sua capacità di inserimento, il dinamismo e una buona propensione offensiva, rappresenterebbe una mezzala perfetta per affiancare giocatori come Anguissa e McTominay, offrendo allo stesso tempo qualità nella costruzione del gioco.

L’operazione, però, non è semplice. L’Inter valuta il cartellino del giocatore intorno ai 45 milioni di euro, cifra che ha già raffreddato l’interesse di diversi club, inclusa la Roma, altra storica pretendente. Per provare a sbloccare la situazione, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta articolata: 22 milioni di euro cash più il cartellino di Giovanni Simeone, valutato circa 12 milioni.

Frattesi Inter

La risposta nerazzurra

Una soluzione creativa, ma che per ora non convince la dirigenza nerazzurra. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, non sembrano disposti ad accettare contropartite tecniche che non rientrano nei piani del club. La cessione di Frattesi sarà eventualmente presa in considerazione solo a fronte di un’offerta economica all’altezza, tutta in denaro. Questo a meno che non venga cambiata la contropartita tecnica, con i nomi di Anguissa e Raspadori che piacciono molto all'Inter.

Il Napoli, da parte sua, resta vigile. Se la panchina dovesse rimanere saldamente nelle mani di Conte, l’assalto a Frattesi potrebbe intensificarsi, ma servirà uno sforzo economico maggiore per superare le resistenze dell’Inter. Intanto, il nome del centrocampista azzurro resta uno dei più caldi sul mercato, e la sensazione è che il suo futuro sarà uno dei temi centrali dell’estate calcistica italiana.