Chiariello attacca Criscitiello: "Sciacquati la bocca quando parli di noi, raccomandato di..."

Uno dei temi a tener banco in questi giorni è quanto accaduto qualche giorno fa a Sportitalia con il direttore Michele Criscitiello che ha “licenziato” in diretta tv l'inviato per il Napoli, Manuel Parlato. Intanto in difesa del collega è intervenuto il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, che a Radio CRC insieme a Marco Giordano ha attaccato lo stesso Criscitiello.

Criscitiello

Chiariello e l'attacco a Criscitiello

Chiariello: “Mi sono cresciuti i baffi oggi, guarda, oggi faccio il baffone, Stalin. Lui fa il fascista e io il comunista”. Scherzando con Giordano, Chiariello si ricollega alle parole di Criscitiello: “Giordano, vai fuori, via, vai a lavorare a Canale 21”. Chiariello prosegue: “L’anno prossimo Canale 21 farà cinquant’anni, la scuola del giornalismo partenopeo e nazionale. Lavatevi la bocca quando parlate di Canale 21, anzi, lavati la bocca col sublimatico, tu che vieni da Avellino, tu eri un raccomandato di Avellino, il signor Tedeschi mi chiedeva di raccomandare Criscitiello”. Giordano in sottofondo conclude: "Avanti amico mio, combatti, non mollare”.

Criscitiello e il “licenziamento” di Parlato in diretta

"Vabeh, buonanotte Manuel, ciao: vai a lavorare a Canale 21, vai, via, ciao. Fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più: vuole fare il simpatico, può farlo fino ad un certo punto. Puoi andare a casa, se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo: finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no. Noi scherziamo su Milan, Juve, Inter e Napoli: ad un certo punto non ne posso più. E se Parlato vuole fare il fenomeno chiamando in questione un collega, non ha capito niente: e qui dentro Manuel Parlato ha finito".