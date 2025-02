Varriale: "Juve e Milan faticano a centrare la Champions ma vengono celebrate sui giornali"

Il giornalista, Enrico Varriale, nel corso di un suo intervento su Radio Marte ha parlato della lotta scudetto pungendo anche Juventus e Milan, in un certo senso regine del calciomercato invernale ma che devono lottare per conquistare un posto per la prossima Champions League, posto che il Napoli ha praticamente quasi raggiunto.

Varriale

Varriale e la stoccata a Juventus e Milan

"Per quanto riguarda la corsa scudetto, devo ricordare che il Napoli non è partito per vincerlo. Manna lo ha ribadito in conferenza. Ho visto celebrazioni sui giornali di squadre come Milan e Juventus che faticano a mettere nel mirino la Champions League, obiettivo che il Napoli sembra aver raggiunto già".

Varriale sul calciomercato del Napoli

“Doversi assumere delle responsabilità su trattative che non sono mai andate in porto, non è mai facile e in questo la conferenza stampa di Manna è apprezzabile. Però il peccato originale del mercato del Napoli è stato che, una volta decisa la cessione di Kvaratskhelia, si doveva comunque procedere prima ad assicurarsi un sostituto e poi dopo render noto questo tipo di situazione che, invece, a gennaio tutti sapevano cifre e dettagli della trattativa. Da quel peccato originale, sono discese tutta una serie di errori e ha fatto bene Manna ad ammetterli”.

“Però tutte le dietrologie che stiamo leggendo dietro al mercato sono tutte opinioni rispettabili, ma alcuni opinionisti dicono cose veramente assurde: ‘Rotture De Laurentiis-Conte’, ‘Conte se ne va a fine anno’, sono tutte sciocchezze. Per quanto riguarda la corsa scudetto, devo ricordare che il Napoli non è partito per vincerlo. Manna lo ha ribadito in conferenza”.