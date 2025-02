L'ex centrocampista e bandiera del Napoli Marek Hamsik ha ufficializzato la sua partita d'addio. Il giocatore è stato un pilastro della squadra partenopea, di cui è stato capitano dal 2007 al 2019. Durante gli anni ha creato un legame indissolubile con la tifoseria, che lo riconoscerà sempre come uno degli idoli indiscussi. Con la maglia azzurra è recordman di presenze, 520 partite in 12 stagioni, durante le quali è riuscito a totalizzare 121 reti, piazzandosi fra i migliori marcatori di sempre della squadra campana.

Hamsik (ph Web)

Hamsik, quali sono gli ospiti alla sua partita d'addio

La partita d'addio dell'ex numero 17 del Napoli si terrà il 5 luglio a Bratislava. I nomi degli ospiti al momento sicuri hanno molto a che vedere con il suo passato all'ombra del Vesuvio, e sono Lavezzi, Paolo Cannavaro e Pepe Reina. Altri nomi di presenze probabili sono quelli degli altri ex compagni di squadra Mertens, Cavani e Callejon. Non parteciperà invece Higuain per motivi personali. I calciatori citati appartengono ad epoche diverse del suo Napoli, quello in cui ha vissuto momenti di enorme gioia alternati a grani delusioni, momenti che hanno plasmato la sua esperienza in Italia. Altri ospiti sono i connazionali Skriniar e Lobotka, che proprio Hamsik aveva raccomandato a De Laurentiis.

Lavezzi (ph.Web)

Bratislava si prepara a celebrare Hamsik

Secondo i media slovacchi questa sarà “una delle partite più importanti che la città di Bratislava abbia mai vissuto”, un evento quindi di grande importanza e risonanza. La data è stata scelta in modo tale che i calciatori invitati che ancora sono in attività possano partecipare.

