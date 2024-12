A seguito della vittoria convincente contro l'Empoli nella serata di sabato, il Milan ha bisogno di consolidare quelle certezze dal punto di vista tattico e attitudinale affinché si trovi quella tanto attesa continuità nei risultati. Del resto, la squadra di Paulo Fonseca risulta tutt'oggi maledettamente umorale, capace di battere il Real Madrid al Santiago Bernabeu e di pareggiare 3-3 contro una piccola realtà come il Cagliari.



Risulta quindi necessario per il Milan e per Paulo Fonseca trovare quella maledetta stabilità che serve per potersi stanziare tra le prime quattro della Serie A, oltre che per fare in generale una stagione che sia in linea con quello che lo status e il blasone che il Diavolo richiede.



Purtroppo per i rossoneri, però, la sfida contro il Sassuolo si snoda su due assenze pesantissime di due Top che non potranno essere della partita e che non saranno a loro disposizione nel caso in cui Paulo Fonseca decidesse di attuare un più che legittimo turnover.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Il Milan va verso il turnover, ma mancheranno all'appello due Top

Secondo quanto emerge dalle ultime di Sky Sport direttamente da Milanello, Paulo Fonseca sembrerebbe intenzionato ad attuare del turnover, soprattutto alla luce dell'impegno di venerdì contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo.



Non vi è quindi occasione più utile per il tecnico portoghese rispetto alla sfida contro il Sassuolo valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di conseguenza, vi sarebbero opportunità di presenza in campo per i vari Davide Calabria, Filippo Terracciano, Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, con Marco Sportiello pronto a giocarsi le sue carte da titolare.



Ci sarà anche spazio per Samuel Chukwueze e Tammy Abraham, a conferma della volontà di Fonseca di dare opportunità a quei giocatori che sono solitamente tagliati fuori dal giro dei titolari. Risulta però prematuro pensare che Fonseca possa dormire sonni tranquillissimi di fronte all'idea di dover fare a meno di due tra i giocatori più forti della propria rosa.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)

Maignan e Theo Hernandez non saranno a disposizione di Paulo Fonseca

I suddetti Top Player che non saranno della partita contro il Sassuolo sono Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi costretti a saltare l'impegno della Coppa Italia per motivi precauzionali.



Il portiere francese è stato infatti sottoposto ad un intervento chirurgico dentale, mentre il terzino suo connazionale non sarà a disposizione di Paulo Fonseca a causa di quel fastidio fisico accusato contro l'Empoli che ha obbligato il tecnico rossonero a prevenire rischi inutili per un giocatore così importante per lui e per il Diavolo.



Due assenze senz'altro pesanti anche alla luce del turnover, in quanto soprattutto l'assenza di Theo Hernandez priva i rossoneri di un giocatore di manovra che a partita in corso sarebbe risultato utile nel caso in cui il match contro il Sassuolo fosse risultato più difficile del previsto.

Maignan Milan