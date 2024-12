Marcus Thuram è diventato una pedina fondamentale nell'attacco dell'Inter, soprattutto in un periodo in cui Lautaro Martínez sta attraversando un momento di difficoltà. Il francese, con le sue prestazioni, ha preso in mano il reparto offensivo della squadra nerazzurra, dimostrando un feeling con il gol che non aveva mostrato in passato. La sua crescita in Italia non è passata inosservata e le sue qualità stanno attirando l'attenzione di club di livello mondiale.

Liverpool in Pressing per Thuram

Tra le squadre che sembrano particolarmente interessate a Thuram c'è il Liverpool, che sta progettando il futuro senza Mohamed Salah. Con l'addio dell'egiziano ormai imminente, i Reds avrebbero individuato nel francese l'ideale sostituto. Sebbene l'interesse del Liverpool sia concreto, Thuram non ha mostrato segnali di voler lasciare l'Inter, almeno non a breve termine.Il punto è però che i Reds sono disposti a fare follie pur di avere il calciatore che potrebbe sostituire Salah per i prossimi dieci anni. La dirigenza britannica ha pronta una cifra vicina ai cento milioni, che potrebbe far vacillare Beppe Marotta.

La Posizione di Thuram sul Suo Futuro

Dal canto suo, Thuram ha le idee molto chiare. In un'intervista recente, ha ribadito che l'Inter rappresenta per lui un punto di arrivo. Per il giocatore, l'Inter è una delle squadre più forti del mondo, come dimostra la vittoria dello scudetto e la finale di Champions League raggiunta due stagioni fa. Nonostante l'interesse di grandi club come il Liverpool e il PSG, Thuram non sembra intenzionato a lasciare Milano. La sua volontà è quella di continuare a giocare con l'Inter e raggiungere nuovi traguardi con la squadra. Ma Beppe Marotta potrebbe fare con lui quello che ha fatto alla Juventus con Pogba.

In sintesi, Marcus Thuram sta vivendo una stagione brillante con l'Inter, ma per ora non sembra esserci alcuna intenzione di lasciare il club nerazzurro. Nonostante l'interesse di squadre come il Liverpool, che lo vede come il possibile erede di Salah, Thuram ha chiarito che l'Inter è il suo attuale obiettivo. Con la giusta gestione della situazione, l'Inter potrebbe continuare a contare sul suo attaccante anche nel prossimo futuro. Tuttavia, il mercato può riservare sorprese, e nulla è mai certo fino all'ultimo.

