Pistocchi: "Altro che Marotta League, Juve più favorita dagli errori arbitrali. All'Inter..."

Il prossimo weekend di campionato potrebbe dire molto in chiave scudetto con il big match Napoli-Inter in programma sabato 1° marzo allo stadio “Diego Armando Maradona” con il calcio d'inizio fissato per le ore 18. Intanto negli ultimi tempi sono spuntate fuori una serie di polemiche in base alle quali l'Inter veniva accusata di essere favorita dagli arbitri. Questo “favoritismo”, però, è stato sconfessato da un'attenta analisi del giornalista, Carlo Nesti, in base alla quale i nerazzurri sono tra le squadre più danneggiate. Quest'analisi è stata ripresa da Maurizio Pistocchi sul proprio profilo X.

Tifosi Juventus

Pistocchi sull'analisi di Carlo Nesti

"Clamoroso: Carlo Nesti ribalta la narrazione sulla “MarottaLeague”: la Juve è la più favorita dagli errori arbitrali, all’Inter mancano 13 punti, il Torino la squadra che ha subito più torti".

💣Clamoroso: Carlo #Nesti ribalta la narrazione sulla “MarottaLeague”: la #Juve è la più favorita dagli errori arbitrali,+11, l’#Inter ne ha avuti 13 a sfavore, il #Torino la squadra che ha subito più torti 💣 pic.twitter.com/a3aGTHyIz2 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 25, 2025

Serie A, il programma della 27^ giornata di Serie A

venerdì 28 febbraio, ore 20.45: Fiorentina-Lecce

sabato 1° marzo, ore 15: Atalanta-Venezia

sabato 1° marzo, ore 18: Napoli-Inter

sabato 1° marzo, ore 20.45: Udinese-Parma

domenica 2 marzo, ore 12.30: Monza-Torino

domenica 2 marzo, ore 15: Bologna-Cagliari

domenica 2 marzo, ore 15: Genoa-Empoli

domenica 2 marzo, ore 18: Roma-Como

domenica 2 marzo, ore 20.45: Milan-Lazio

lunedì 3 marzo, ore 20.45: Juventus-Verona