Santiago Castro è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della Serie A. L'attaccante argentino classe 2004, arrivato al Bologna dal Velez nel gennaio 2024 per 15 milioni di euro, ha conquistato tutti grazie alle sue qualità tecniche e realizzative. Dopo un primo periodo di adattamento sotto la guida di Thiago Motta, condizionato anche dalla presenza di Joshua Zirkzee, Castro ha trovato spazio e continuità, imponendosi come titolare assoluto nell'attacco rossoblù.

L'esplosione di Castro al Bologna

Complice il trasferimento di Zirkzee al Manchester United nell'estate 2024, Santiago Castro ha preso in mano il reparto offensivo, diventando un punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano. Con 9 gol e 8 assist tra campionato e coppe, il giovane argentino ha attirato l'attenzione non solo dei tifosi bolognesi ma anche di Luciano Spalletti, CT della Nazionale italiana, che lo considera uno dei talenti emergenti più interessanti.

Santiago Castro esulta dopo il gol al Monza (ph. Image Sport)

La richiesta del Bologna

Il Bologna, attualmente sesto in classifica e in corsa per un piazzamento in Champions League, spera di trattenere il suo gioiello, ma l’interesse dei top club non manca. In prima fila c’è l’Inter, che vede in Castro il profilo ideale per affiancare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, garantendo freschezza e potenziale di crescita. Tuttavia, il club milanese dovrà vedersela con la concorrenza della Premier League, dove diverse squadre sarebbero pronte a mettere sul piatto i 30 milioni richiesti dai rossoblù.

Il Bologna sa di avere tra le mani un potenziale campione e non intende fare sconti. La valutazione di Castro potrebbe ulteriormente lievitare se il giocatore dovesse continuare a mantenere questo rendimento fino al termine della stagione. La sfida per assicurarsi il talento argentino è appena iniziata, e l'Inter dovrà muoversi con decisione per evitare che la Premier bruci sul tempo i piani di Marotta e Ausilio.