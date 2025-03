Juventus, Oppini sbotta: "Serve solo un briciolo di dignità"

Ieri al Franchi si è disputata la gara Fiorentina-Juventus, match valido per la 29 esimia giornata di Serie A.

La Vecchia Signora di Thiago Motta ha incassato 3 gol, una partita che a Firenze entrerà nella storia del club gigliato visto e considerato che tutti la chiamano “la partita dell'anno”.

La società bianconera, al momento ha confermato il tecnico, come dichiarato da Cristiano Giuntoli al termine della gara.

Un tifoso juveninto che di certo non è rimasto in silenzio a guardare è Francesco Oppini, che come finita la gara ha voluto urlare la sua opzione tramite i suoi canali social.

La Juventus continua con Motta: la ragione del non esonero

Al termine del match, Giuntoli avrebbe detto ai ragazzi di non piangersi addosso, ma di continuare comunque a lottare.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Nonostante le prime parole del ds, “continuiamo con Motta”, nei prossimi giorni dovremo sapere di più sul futuro di Thiago Motta che al momento non sarebbe stato esonerato per questioni di bilancio che vengono ritenute prioritarie rispetto a quelle tecniche.

Juventus, la dura reazione di Oppini dopo il ko contro la Fiorentina

Ecco il post su x di Francesco Oppini al termini di Fiorentina-Juventus.

"Adesso serve solo una cosa, dimostrare di avere un briciolo di dignità. Abbiamo assistito anche a troppo. #Mottaout".

LEGGI ANCHE: Fiorentina-Juventus 3-0, Palladino: "Notte magica, non ci rendiamo ancora conto"