Milan, effetto Supercoppa: amichevole in Arabia e premio da 1,5 milioni

Sulla scia della vittoria conquistata in Supercoppa, il Milan ha deciso di tornare in Arabia a fine stagione per disputare un'amichevole. La partecipazione consentirà al club rossonero di incassare un premio, che va a sommarsi ai 9,5 milioni di euro incassati per aver sollevato al cielo il trofeo.

Milan, sfida alla vincitrice della Coppa araba

Nello scenario di Ryhad, l'avversaria del Milan sarà la vincitrice della Supercoppa araba: la sfida verrà disputata con ogni probabilità in un impianto chiuso, viste le temperature proibitive di quel periodo, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Una sorta di bonus per la recente vittoria della Supercoppa Italiana conclusasi lo scorso 6 gennaio con la vittoria in rimonta ai danni dell'Inter 3-2, che garantirà al Diavolo 1,5 milioni di euro.

Espansione del brand in Arabia

Non solo l'aspetto economico. Sì, perché l'amichevole di fine stagione rappresenterà per il Milan la possibilità di promuovere il marchio in Arabia, alla ricerca di partners commerciali e non solo. In tal senso la vittoria in Supercoppa ha rappresentato di fatto un ottimo punto di partenza per un club che gode già di un seguito importante da quelle parti.