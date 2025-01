Napoli, all-in su Garnacho: ballano 10 milioni. Il punto

E' Alejandro Garnacho il nome in pole sul taccuino del ds Manna per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, ormai promesso sposo del Psg per una cifra record di 70 milioni di euro e la distanza tra domanda e offerta ha di fatto rallentato la trattativa per il classe 2004 del Manchester United.

Napoli-Manchester Utd, ballano 10 milioni di euro

De Laurentiis

Come riportato da Tuttomercatoweb, sono 10 i milioni di euro che separano l'argentino dal futuro alle pendici del Vesuvio. L'offerta del club partenopeo al Manchester United è ferma a 45 milioni, gli inglesi ne chiedono almeno 55. Si tratta. Sebbene il Napoli faccia leva sulla disponibilità del calciatore al trasferimento, i Red Devils non mollano la presa, decisi a monetizzare vista la situazione economica non idilliaca. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti.

Garnacho, numeri importanti in maglia Red Devils

Numeri importanti per il calesse 2004 in maglia Red Devils: 116 presenze, condite da 23 gol e 14 assist di cui una in rovesciata contro l'Everton che gli consentì di aggiudicarsi il Premio Puskas nel 2024. Numeri che però non sembrano aver convinto il neo allenatore Amorim, il quale ha dato l'ok alla cessione.

