Napoli ed Empoli si sfidano nella valida per la 32ma giornata di Serie A. Lunedì 14 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri dovranno vincere per rimanere all'inseguimento dell'Inter e tenere aperte le sorti del campionato. L'Empoli è invece in piena lotta salvezza con 24 punti al 18mo posto. Negli ultimi 20 incroci fra le due squadre vige una situazione di equilibrio, con 8 vittorie per parte e 4 pareggi.

La probabile formazione del Napoli

I partenopei andranno in campo con Meret a difesa dei pali, Rahmani e Juan Jesus al posto dell'acciaccato Buongiorno al centro della difesa, Mazzocchi al posto di Di Lorenzo squalificato e Olivera. A centrocampo McTominay, Lobotka e Gilmour, che sostituirà l'altro squalificato Anguissa. Il tridente offensivo sarà formato da Politano, Lukaku e Neres.

Napoli (4-3-3) Meret; Mazzocchi, Rahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Billy Gilmour (ph. Image Sport)

La probabile formazione dell'Empoli

L'Empoli schiererà Vasquez in porta, con Goglichidze, Marianucci e Viti in difesa, con Gyasi, Grassi, Hendersson e Pezzella a centrocampo. In attacco invece Esposito e Cacace andranno alle spalle di Colombo.

Empoli (3-4-2-1) Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa

Liberato Cacace (ph. Image Sport)

Leggi anche: Consigli Fantacalcio 2024-25, i titolari della 32^ giornata