La Juventus si muove in attesa della sessione di calciomercato invernale. Priorità assoluta un difensore, forse anche due. C'è da rimpiazzare Bremer e Danilo non è lo stesso degli ultimi anni. Giuntoli però, contrariamente a quanto fatto trapelare inizialmente, sta valutando l'acquisto di un vice-Vlahovic. In attesa del rientro di Milik, sono due i nomi che circolano al momento.

Mercato Juventus: Füllkrug si propone ai bianconeri di Thiago Motta

La Juventus studia una mossa per rinvigorire il reparto attaccanti. Nello specifico si cerca un sostituto naturale di Vlahovic, che non sia Weah o McKennie (come contro il Milan). Niclas Füllkrug, da quest'anno in forza al West Ham, non ha legato con Julen Lopetegui e i il campo lo ha visto poco, perdendo anche la maglia da titolare con la Nazionale tedesca. Ecco perché la sua agenzia di procuratori sta sondando il mercato alla ricerca della migliore. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus. Füllkrug è infatti stato proposto a Cristiano Giuntoli. La Vecchia Signora ha preso tempo e potrebbe valutare solo un’acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Juventus: Lucca e Tengstedt sotto osservazione

Lasciato da parte il discorso dell'ex Borussia Dortmund, la Juventus segue con attenzione due attaccanti della nostra Serie A: Lorenzo Lucca dell'Udinese e Casper Tengstedt del Verona. Arrivare all'italiano a gennaio pare difficile, vista la volontà dei friulani di tenerselo almeno fino a giugno. Più probabile la pista che porta al secondo, autore di ben 5 gol in questi primi mesi con i veneti, arrivato in prestito dal Benfica. Non sarà certamente un bomber affermato, ma il danese potrebbe rivelarsi un grande innesto anche in prospettiva futura. Una cosa comunque è certa. In occasione della prossima sessione di calciomercato, Giuntoli avrà del lavoro da fare.

