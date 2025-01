Monza-Fiorentina 2-1, le pagelle: Maldini ritrovato, Kean impalpabile

Ennesima batosta per la Fiorentina di Raffaele Palladino, la terza nelle ultime quattro partite. Al Power Stadium vince 2-1 il Monza di Salvatore Bocchetti grazie alle reti di Ciurria e di un ritrovato Maldini: prima vittoria stagionale tra le mura amiche per i brianzoli che rappresenta di fatto un'iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. Questi i voti dei protagonisti:

Le pagelle del Monza

Stefano Turati 5,5: non particolarmente impegnato quest'oggi. Non sempre perfetto nelle uscite ma nulla può sul rigore trasformato da Beltran, ha il suo bel da fare nel gestire i tempi di uscita dei compagni sull'assalto viola.

Armando Izzo 6: qualche sbavatura di troppo nella ripresa ma tutto sommato una gara sufficiente per l'ex Genoa.

Pablo Mari 6: soffre e non poco in fase di copertura. E non potrebbe essere altrimenti con un avversario tosto come Kean ma se la cava comunque bene.

Amedeo Carboni 5: dopo una prima frazione di gioco pulita, commette una grave ingenuità nella ripresa franando sul neo entrato Beltran che di fatto costa il penalty che riapre la gara.

Pedro Pereira 6: partita sontuosa per il portoghese. Sempre propositivo e nel vivo delle azioni offensive. Suo l'assist per il momentaneo 2-0 di Maldini.

Warren Bondo 6,5: ennesima prestazione maiuscola per il francese che, anche oggi, dimostra perché su di lui ci siano diversi club. Quantità e qualità al servizio del centrocampo brianzolo.

Alessandro Bianco 6: scelto a sorpresa nell'unitici titolare, gioca una partita di sacrificio come il resto dei compagni. Quanto basta per la sufficienza.

Jean-Daniel Akpa Akpro 6: è uno dei più attivi, almeno nella prima frazione di gioco. Ottimi spunti, corsa e sacrificio. Soprattutto nella ripresa, alla disperata difesa del vantaggio.

Patrick Ciurria 6,5: nel momento del bisogno c'è sempre. Suo il gol del vantaggio, il primo stagionale, a ridosso del duplice fischio: sinistro a giro dal limite e De Gea battuto. Sparisce un pò nella ripresa.

Gianluca Caprari 6: non il solito Caprari quest'oggi. La sufficienza è dettata dalla grande voglia di sacrificio al servizio della squadra.

Daniel Maldini 7,5: ripaga la scelta di Bocchetti di lanciarlo dal 1'- l'ex Milan si muove bene e tanto, mettendo più volte in difficoltà la retroguardia viola. Il 2-0 nella ripresa potrebbe di fatto svoltare la sua stagione.

Salvatore Bocchetti 6,5: arrivato tra lo scetticismo generale e dopo due sconfitte consecutive, riesce a tirar fuori una prestazione inaspettata contro una formazione nettamente superiore. Una vittoria pesante, che dà fiducia per il prosieguo della stagione.

Le pagelle della Fiorentina

David De Gea 5: incolpevole sulle due reti subite. Non impegnato particolarmente nel corso della gara.

Robin Gosens 6: meno propositivo rispetto alle ultime uscite, gara senza infamia e senza lode.

Luca Ranieri 5,5: prova inconsistente, come il resto del reparto difensivo. Non sta vivendo un buon momento ma ha le qualità per ritrovarsi.

Pietro Comuzzo 5: è una delle piacevoli scoperte di Palladino, il quale lo ha lanciato in pianta stabile tra i titolari. Quest'oggi però non sembra essere in bolla tant'è che commette qualche sbavatura di troppo.

Dodò 6: fa il suo: incisivo in fase offensiva, attento in quella difensiva.

Yacine Adli 6: approccio brillante alla gara. Cerca di dettare i tempi di gioco ma quando il Monza aumenta i giri del motore, fatica e non poco.

Amir Richardson 5: non una prestazione brillante. Impacciato in alcune circostanze, qualche guizzo nella ripresa ma perde di consistenza col passare dei minuti.

Riccardo Sottil 6: giocatore di qualità e si vede. Non rinuncia quasi mai a puntare l'uomo tant'è che al 12' sfiora la rete con un destro a giro. Nella ripresa

Alfred Gudmundsson 4,5: ha la grande chance che di fatto lo avrebbe sbloccato mentalmente in una stagione grigia ma la conclusione al volo di destro termina alto sopra la traversa. Nulla più, di fatto sparisce col passare dei minuti, Palladino lo sa e lo sostituisce a inizio ripresa. Lucas Beltran 7: entra con la voglia di spaccare al gara e, per certi aspetti, ci riesce. Si procura e trasforma il momentaneo 2-1 ma non basta.

Andrea Colpani 5: è l'ex della gara pertanto ci tiene a fare bella figura dinanzi ai suoi ex tifosi ma non gli riesce nulla quest'oggi. Impalpabile.

Moise Kean 5: gara anonima e del tutto insufficiente, complice i pochi palloni giocabili ricevuti.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Raffaele Palladino 5,5: ci si aspettava qualcosa in più contro l'ultima della classe. La prestazione di quest'oggi rispecchia il difficile momento dei suoi, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

LEGGI ANCHE: Juventus, intesa per Alberto Costa: ecco le cifre dell'operazione