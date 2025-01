Sassuolo-Sudtirol, Grosso: "Sofferto la loro fisicità. Contento della reazione mentale"

E' un Fabio Grosso tutto sommato soddisfatto, quello che si è presentato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro l'ostico Sudtirol di Castori. Questa l'analisi del tecnico dalla pancia del Mapei:

"Abbiamo preso due gol in dieci minuti. Non siamo stati bravi a leggere la partita, soffrendo e non poco la fisicità degli attaccanti. Prestando forse troppo il fianco alla loro profondità. Abbiamo avuto la forza mentale per ribaltarla e sono contento di questo.