Sassuolo-Sudtirol, Castori: "Sconfitta amara. Farne 3 al Sassuolo non è da tutti"

E' un Fabrizio Castori scuro in volto, quello che si è presentato nel post gara di Reggio Emilia. Sebbene ai suoi non sia mancato il coraggio, il tecnico deve fare i conti con l'ennesima sconfitta stagionale che di fatto complica e non poco i piani salvezza Questa la sua analisi dalla pancia del Mapei:

"Abbiamo giocato alla pari contro una squadra molto forte. Su alcuni episodi potevamo fare meglio, fare 3 gol al Sassuolo non è da tutti. Prestazione positiva dei miei ragazzi, ci abbiamo messo del nostro, ingigantendo le giocate degli avversari. C'è molto rammarico, non abbiamo subito anzi.

Meritavamo almeno un punto

Le assenze non devono rappresentare un alibi. Chiaro che venire qui senza 8 giocatori non ha di certo facilitato la gara. Abbiamo confermato la crescita di gioco che si è vista anche contro il Catanzaro. Non credo ci siano stati errori tattici ma di attenzione in fase di non possesso. Siamo stati bravi addirittura a ribaltarla, poi i cambi hanno fatto la differenza, come Laurientè.

Frosinone e Reggiana le prossime sfide

Non prevedo il futuro ma a prescindere dall'avversario dovremo dare il massimo come quest'oggi. Che si tratti di scontri salvezza o meno. E' chiaro che le sfide contro Frosinone e Reggiana diranno molto sul nostro futuro".

