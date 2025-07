Alla Roma è tempo di rivoluzione, l'arrivo del nuovo mister Gasperini porta ad un netto cambiamento rispetto alle gestioni precedenti, per cui molti calciatori saranno ceduti, altrettanti arriveranno dal mercato.

Massara avrà l'arduo compito di sottostare alle richieste esigenti del tecnico che ha già comunicato i calciatori che sono fuori dal progetto e i rispettivi innesti che desidera per la sua nuova squadra.

Roma, Gasperini ne silura 7: ecco chi sono

L'edizione odierna del Corriere dello Sport comunica la decisione di Gasperini di dire addio a ben 7 calciatori.

Sulle fasce il mister ha tanto da cambiare: Rensch, Salah-Eddine e Abdulhamid non sono nei piani, Massara proverà a cedere in prestito i primi due, per l'esterno arabo si cercano soluzioni in Francia.

In difesa due centrali sono fuori: Kumbulla e Hermoso, anche il giovane Cherubini non troverà spazio. Infine il secondo portiere, Gollini, non piace a Gasperini che lo ha già avuto all'Atalanta e fu ceduto.

Oltre questi 7 sono in procinto di lasciare il club anche Shomurodov e Paredes.

Gasperini Atalanta

Gasperini vuole 7 rinforzi: i nomi

Dopo aver comunicato i 7 calciatori di cui può fare a meno, Gasperini ha fatto richiesta di altrettanti rinforzi: 4 titolari e 3 sostituti. Sulle fasce l'obiettivo numero 1 è Wesley del Flamengo, desiderio di Gasp già ai tempi dell'Atalanta.

Altro acquisto fondamentale è il secondo attaccante, tra i candidati ci sono Krstovic e Mikautadze . Come seconda punta c'è la tentazione Laurientè:

A centrocampo piace O'Riley , altro calciatore che Gasperini vuole da anni.

In difesa l'idea è Lucumì, ma la clausola di 28 milioni è troppo alta.