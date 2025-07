Bologna, nuovo tentativo per Pobega: rivelata l'offerta fatta al Milan

Tommaso Pobega potrebbe non aver chiuso del tutto il suo capitolo con il Bologna. Dopo la fine del prestito e la mancata attivazione dell’opzione di riscatto da parte del club rossoblù, fissata a 12 milioni di euro, le strade tra il centrocampista e il club emiliano sembravano essersi definitivamente separate. Ma in realtà, potrebbe trattarsi solo di un arrivederci.

Il Bologna torna su Pobega

Il Bologna, infatti, non ha mai smesso di apprezzare le qualità del classe 1999, ritenuto un elemento affidabile e duttile per la mediana. E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza felsinea è tornata a bussare alla porta del Milan per provare a rinegoziare i termini dell’accordo.

Pobega, reduce da una stagione con alti e bassi ma utile nella rotazione, ha ancora mercato e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante anche per altri club. Ma a oggi, il Bologna resta in pole position, forte della precedente esperienza positiva e della volontà di riportarlo in Emilia.

Tommaso Pobega (ph. Image Sport)

L'offerta al Milan

La nuova proposta prevede un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni economiche decisamente diverse: circa 7 milioni di euro, quasi la metà rispetto ai 12 inizialmente pattuiti. Una cifra più in linea con le valutazioni del Bologna, che intende ottimizzare le risorse disponibili per il mercato estivo.

Dal canto suo, il Milan non chiude la porta alla trattativa e sembra disposto a rivedere le proprie richieste. Tuttavia, il club rossonero preferirebbe che l’operazione si concretizzasse già in questa sessione estiva, piuttosto che posticipare l’incasso di un anno con un semplice obbligo di riscatto differito.