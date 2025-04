Scontro Cruciani-Auriemma: "Il Napoli ha il calendario più facile, mai visto che..."

Il campionato di Serie A sta entrando sempre di più nel vivo con la lotta scudetto che è pronta ad accendersi in ogni weekend di campionato. Attualmente l'Inter è in testa in classifica con 67 punti con il Napoli che insegue a 64, secondo. In questo turno di campionato l'Inter affronterà il Parma domani alle 18 al “Tardini”, il Napoli, invece, sarà impegnato al “Dall'Ara” di Bologna contro in felsinei, match in programma lunedì alle ore 20.45. Intanto nell'ultima puntata di “Area Fritta” su YouTube c'è stato uno scontro acceso tra Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma dove il tema di discussione è stato il calendario del Napoli messo a confronto con quello dell'Inter.

Scontro Cruciani-Auriemma ad Area Fritta

Cruciani: "Parliamo dello scudetto e del calendario del Napoli. Secondo voi la partita Bologna-Napoli è una sorta di finale di Champions League? Io dico di si vedendo le partite successive".

La replica di Auriemma: "Ma quando mai il calendario del Napoli è facile. Incontra tutte squadre che ti prenderanno a morsi perché si devono salvare. Il calendario del Napoli lo rendono facile quell'Inter".

Cruciani: "Io me ne vado, apriamo il calendario. Non ho mai visto un calendario più facile nelle ultime giornate per una squadra che lotta per lo scudetto. Io sono esperto di finali di campionato".

Auriemma ha concluso: "Per il Napoli è molto più difficile affrontare queste squadre che lottano per la salvezza. Non mi dite che il calendario è in discesa. Non è un calendario facile perché giochi contro squadre che hanno il sangue negli occhi".

Serie A, il calendario della 31^ giornata

Venerdì 4 aprile 2025

Genoa-Udinese (ore 20.45).

Sabato 5 aprile 2025

Monza-Como (ore 15);

Parma-Inter (ore 18);

Milan-Fiorentina (ore 20.45).

Domenica 6 aprile 2025

Lecce-Venezia (ore 12.30);

Empoli-Cagliari (ore 15);

Torino-Verona (ore 15);

Atalanta-Lazio (ore 18);

Roma-Juventus (ore 20.45).

Lunedì 7 aprile 2025