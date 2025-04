Oppini attacca Inzaghi: "Nessuno lo sbatte fuori come da regolamento. Tutti gli arbitri..."

La semifinale d'andata di Coppa Italia che si è giocata mercoledì 2 aprile allo stadio “San Siro” di Milano è terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Abraham e Calhanoglu. Si deciderà tutto, dunque, nel match di ritorno in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21. In merito a questo match, intanto, si è espresso l'opinionista di fede bianconera, Francesco Oppini, che attaccato senza mezzi termine il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, riferendosi in modo particolare al momento in cui durante il match Theo Hernandez è stato costretto ad “aggirare” il tecnico nerazzurro che era fuori dall'area tecnica.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Oppini, il duro attacco a Simone Inzaghi

"Non tifo per nessuna delle due però mi chiedo per quale motivo a Simone Inzaghi tutti gli arbitri permettono di entrare in campo continuamente e nessuno lo sbatte fuori applicando il regolamento, è veramente qualcosa che resterà nei misteri della storia del calcio".

Milan-Inter, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana (86' Bondo), Reijnders; Jimenez (67’ Sottil), Pulisic (75’ Joao Felix), Leao (86' Chukwueze) Abraham (75’ Gimenez) A disp.: Sportiello, Torriani, Terracciano, Florenzi, Pavlovic, Tomori, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Gimenez, Jovic. All. Conceiçao.



INTER (3-5-2): Martinez, Bisseck (59’ Pavard) De Virj (78’ Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (59’ Mkhitaryan) Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto (59’ Zalewski); Thuram, Correa. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Pavard, Dimarco, Lavelli, Berenbruch, Re Cecconi, Zalewski, Aidoo, Mkhitaryan, Arnautovic. All. Inzaghi.

Marcatori: 47’ Abraham (M), 66’ Calhanoglu (I)

Ammoniti: Hernández, Acerbi, Bisseck, Reijnders

ARBITRO: Fabbri della sezione di Ravenna.