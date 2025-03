Napoli, occhi puntati su un talentoso difensore centrale. Affare da 10 milioni. Ecco l'indizio

In casa del Napoli arriva una grande notizia e in vista della prossima sessione di calciomercato estivo, si sta già lavorano per un grande accordo. Si tratta di un' operazione da circa 10 milioni e quinquennale per un ragazzo che si è già messo in evidenza con i toscani.

Il Napoli lo stava seguendo dagli ultimi giorni di mercato, quando aveva provato a prendere Comuzzo.

Napoli, ecco l'indizio sul prossimo colpo di mercato

Come riporta Gianluca Di Marzio, “Il Napoli lavora già per il futuro e ha trovato l’accordo con l’Empoli per Luca Marianucci, talentuoso difensore centrale dell’Empoli classe 2004.Pochi giorni fa il presidente Corsi aveva svelato l’interesse del Napoli, possiamo andare oltre e aggiungere che si tratta di un’operazione completata, manca soltanto il nero su bianco che presto arriverà”.

Marianucci ha stupito tutti contro la Juventus in Coppa Italia. Ottima prova e rigore decisivo. Il centrale fu premiato nelle pagelle di TMW con un bel 7,5. Con la seguente motivazione:

"Serenità invidiabile a dispetto della giovane età, mette diverse toppe dietro indovinando sempre il tempo giusto per la chiusura. Calma olimpica dal dischetto, scrive una pagina di storia regalando la prima storica semifinale".

Napoli, non solo Marianucci

Di Marzio poi continua e svela un altro nome che piace molto all'ambiente napoletano:

“Ma c’è di più: il Napoli vuole prendere un altro difensore centrale forte per la prossima stagione, in cima alla lista c’è Sam Beukema, classe 1998 che il Bologna aveva ingaggiato nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per 7,5 milioni più il 10 per cento da eventuale futura vendita. Adesso la valutazione è almeno tre volte superiore, Beukema piace a tanti, al Napoli ancora di più. Al punto da averlo messo in cima a una lista che comprende, tra gli altri, Solet fresco protagonista con l’Udinese che lo ha ingaggiato a parametro zero”.

