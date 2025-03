Domenica 16 marzo, alle ore 20.45, al “Gewiss Stadium” di Bergamo si giocherà il big match della 29^ giornata del campionato di Serie A, Atalanta-Inter. Ecco di seguito tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv e streaming.

Le due squadre sono separate in classifica da tre punti con i campioni d'Italia dell'Inter primi in classifica con 61 punti (18 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte) e reduci dalla qualificazione ai quarti di Champions League dopo aver eliminato il Feyenoord; i bergamaschi, invece, sono terzi con 58 punti (17 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) e reduci dalla netta vittoria ottenuta domenica scorsa all' “Allianz Stadium” di Torino contro la Juventus.

Atalanta-Inter sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, coaudiuvato da Carbone e Meli, mentre il quarto uomo sarà Sozza. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Bello e Marini.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Dove vedere Atalanta-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Atalanta-Inter, valevole per la 29.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta esclusiva e in streaming su DAZN. Per l'occasione il match sarà trasmesso in modalità gratuita su DAZN, basterà semplicemente registrarsi sulla piattaforma. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.