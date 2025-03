Italia e Germania si sfideranno in Nations League nella doppia gara valida per i quarti di finale della competizione. La prima delle due partite si giocherà giovedì 20 marzo alle 20:45 allo stadio a San Siro. Il ct tedesco Nagelsmann e la sua nazionale stanno attraversando un periodo di infortuni, e proprio per questo arriveranno a Milano con qualche novità di formazione e fra i convocati, fra cui anche un calciatore del campionato Italiano.

Italia-Germania: Nagelsmann cambia volto alla squadra

Come detto, i tedeschi scenderanno in campo con volti nuovi. L'allenatore ha dovuto apportare modifiche a tutti i reparti, inserendo i profili che secondo lui siano in grado di tenere il livello della rosa a livelli costanti in una situazione di emergenza. Queste le sue parole

Abbiamo scelto questi giocatori per convinzione e abbiamo cercato di sostituire la mancanza di qualità con la qualità. Con giocatori che hanno voglia di giocare. Il quarto di finale contro l'Italia è molto importante per noi. Sono due partite che dobbiamo e vogliamo assolutamente giocare in modo positivo

Sorpresa Germania, convocato Bisseck

Fra i volti nuovi c'è anche quello di Bisseck, in forza all'Inter, con ha conquistato l'accesso ai quarti di Champions League e sta lottando per lo scudetto. Per lui arriva quindi la prima convocazione con la nazionale maggiore dopo l'esperienza con l'Under 21. Ecco le parole di Nagelsmann a riguardo

Non è nella sua fase migliore, ma ha talento e un percorso di carriera interessante. Vogliamo testarlo

Bisseck

