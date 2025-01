Non solo Andrea Cambiaso. Questa l'apertura odierna dei colleghi della Gazzetta dello Sport, che lanciano la clamorosa indiscrezione: il Manchester City sarebbe interessato a prelevare anche un altro calciatore dalla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato.

Pep Guardiola è letteralmente innamorato dall'esterno bianconero ex Bologna che è migliorato moltissimo negli ultimi anni fino ad esplodere e diventare uno dei migliori del ruolo tra lo scorso anno sotto la guida Allegri e questa stagione in corso sotto la gestione di Thiago Motta. Ecco dunque che il Manchester City è pronto a fare follie per Cambiaso, con la Juventus che potrebbe incassare una cifra monstre in questa sessione di calciomercato.

Manchester City, dalla Juventus non arriva solo Cambiaso

Come vi abbiamo anticipato, i citizens avrebbero fiutato un'altra opportunità di mercato dalla Juve. Per il momento sulla questione trasferimenti queste sono state le parole sibilline del DS bianconero Cristiano Giuntoli:

Non c'è trattativa in questo momento, vogliamo fare un mercato in entrata per colmare problemi avuti con gli infortuni lunghi che abbiamo avuto. Cederlo davanti ad un'offerta irrinunciabile? Non è arrivata, se arriverà ci penseremo

Secondo i colleghi della rosea la cifra irrinunciabile a cui fa riferimento Giuntoli sarebbe di 80 milioni trattabili, con i bianconeri decisi a scendere non sotto i 65. Ma è qui che arriva la svolta.

Cambiaso Juventus

Intreccio di mercato citizens - Juventus. Un centrocampista si trasferisce nella sponda blu di Manchester?

Pep Guardiola non è innamorato solo di Andrea Cambiaso. E' infatti di oggi la notizia che il tecnico ex Barcellona voglia prelevare dai bianconeri anche Douglas Luiz, calciatore che conosce bene avendo giocato per diversi anni in Premier League all'Aston Villa e che non sta riuscendo ad imporsi a Torino.

Sarebbe un doppio colpo clamoroso, con una trattativa pronta - secondo i colleghi della rosea - a decollare nei prossimi (ed ultimi) giorno di mercato. Douglas Luiz potrebbe davvero finire in blues insieme ad Andrea Cambiaso, ed a quel punto potrebbero essere i bianconeri a spingere per inserire un calciatore di Guardiola all'interno della trattativa.

Manchester City

Un calciatore del Manchester City può fare il percorso inverso: ecco perché

Sì, perché con Cambiaso e Danilo entrambi in uscita il ruolo di terzino sarebbe scoperto totalmente. Se è vero che Cambiaso è un terzino sinistro che può giocare anche a destra, è altrettanto vero che Danilo è un Jolly che può ricoprire diversi ruoli della difesa. Ecco dunque che potrebbe nascere una nuova opportunità di mercato per i bianconeri che potrebbero richiedere almeno un calciatore del City come contropartita tecnica. Ancora non sono trapelati però nomi concreti in questo senso.

