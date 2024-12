Andrea Sottil rimane sulla panchina della Sampdoria, con la società che ha deciso di proseguire con l'ex tecnico dell'Udinese. Tuttavia, la sua permanenza è legata al risultato della prossima partita contro il Sassuolo: una sconfitta potrebbe portare all'esonero quasi automatico. La dirigenza blucerchiata sta vivendo un periodo di incertezze e sta monitorando attentamente l'andamento della squadra.

Il sogno Roberto Mancini e le alternative

Nonostante la conferma di Sottil, il sogno della dirigenza resta Roberto Mancini, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per un ritorno del tecnico a Genova. Sono stati valutati con attenzione anche altri nomi per sostituire Sottil in caso di necessità, tra cui Aurelio Andreazzoli e Vincenzo Vivarini, due allenatori con esperienza in Serie A che potrebbero essere opzioni valide per la Sampdoria.

Tifosi Sampdoria

Proiezioni per il futuro

La situazione resta tesa per Andrea Sottil, che dovrà ottenere risultati immediati per evitare un esonero. La partita contro il Sassuolo si presenta come un crocevia decisivo per la sua permanenza. Il club sembra preparato a cambiare rotta in caso di un altro insuccesso, con diverse opzioni già in fase di valutazione. Come riportato anche dal noto giornalista ed esperto di tematiche blucerchiate Maurizio Michieli, è probabile anche come un cambio sulla panchina della Sampdoria e conseguente esonero di Sottil possa avvenire già nella giornata di lunedì in caso di sconfitta con il Sassuolo.

LEGGI ANCHE: McGregor dopo la condanna per stupro: "Su quanto accaduto quella notte, dico che..."